Двое маленьких детей пропали в Петрозаводске — ведется розыск (ФОТО)

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавших детей 3 и 7 лет, которые могут находиться со своим отцом.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшие: 7-летний Ренат Б., и 3-летняя Венера Б. Их местонахождение неизвестно с 23 апреля 2022 года.

Могут находиться с отцом — Михаилом Александровичем Б., 1981 года рождения.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 911-402-49-26, 8 911-409-26-96 или 02 (с мобильного — 102).