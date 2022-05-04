В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести девушку в черной кожаной куртке (ФОТО)

Жительница Петрозаводска вышла из дома 2 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести Викторию Андреевну П., 1993 года рождения, которая днем 2 мая вышла из дома по адресу: Лососинское шоссе, 31, корпус 3, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили на паблике «Доброспас».

На девушке были одеты черная кожаная куртка, синие джинсы, серые кроссовки.

Полиция просит всех, видевших пропавшую после 2 мая, сообщить по телефонам: 8-921-224-10-63 или 02 (с мобильного 102).