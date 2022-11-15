В Петрозаводске разыскивают пропавшую неделю назад женщину (ФОТО)

Полиция просит помочь в поиске женщины, пропавшей 1 декабря, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Оксану Николаевну Р., 1974 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 1 декабря. Женщина вышла из дома в микрорайоне Железнодорожный.

Приметы: на вид 48 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения. Была одета: в серую куртку, серые брюки, обута в чёрные ботинки, имела коричневую шапку.

Полиция просит всех, знающих, где находится разыскиваемая, или видевших её после 1 декабря, незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-814-2-739-154.