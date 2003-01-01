В Петрозаводске разыскивают самокатчика, сбившего 78-летнюю женщину

Лихач совершил наезд на пенсионерку и скрылся.
29 августа в 11:40 дома № 15 по улице Ровио неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности сбил 78-летнюю женщину, которая шла по тротуару.
Пенсионерка получила травмы, ей назначили необходимое лечение.
После наезда самокатчик скрылся с места происшествия. Теперь его ищет Госавтоинспекция. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном инциденте, просят связаться с ГАИ Петрозаводска по телефону 715-900.
