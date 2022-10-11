В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП

На улице Шотмана неизвестный водитель сбил девушку и покинул место аварии.

В Госавтоинспекции Петрозаводска появилась информация о поиске водителя, покинувшего место ДТП.

По информации ГИБДД, авария произошла 10 ноября в 8.03 утра. При повороте с улицы Чапаева на улицу Шотмана автомобиль под управлением неизвестного водителя наехал на 21-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшей была оказана разовая медицинская помощь. Водитель место аварии покинул, не сообщив в Госавтоинспекцию о произошедшем.

В ГИБДД просят откликнуться свидетелей происшествия и позвонить по телефонам 715-900, 78-44-44 в дежурную группу всех, обладающих значимой информацией или имеющих записи с видеорегистратора.