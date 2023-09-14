В Петрозаводске разыскивают скрывшегося от суда мужчину

Полиция просит помочь найти обвиняемого в преступлении мужчину.
Полиция Петрозаводска разыскивает Калясова Даниила Сергеевича 1995 года рождения. Его обвиняют в имущественном преступлении, а также в том, что он скрывается от суда.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 953 533 3655.
Конфиденциальность гарантируется, уточнили в МВД Карелии.
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