В Петрозаводске разыскивают скрывшуюся от суда женщину

Женщину обвиняют в имущественном преступлении.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Антропову Наталью Владимировну 1975 года рождения, которая скрылась от суда. Женщина обвиняется в имущественном преступлении.
Всех, кто знает, где может находиться женщина, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 996 112 7407, 8 981 405 8521.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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