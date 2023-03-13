В Петрозаводске разыскивают водителя, едва не сбившего пешеходов (ВИДЕО)

Госавтоинспекция карельской столицы просит откликнуться очевидцев происшествия на Лососинском шоссе.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, там проводят проверку нарушения ПДД на Лососинском шоссе.

Там 13 марта в районе дома № 30 воитель автомобиля Toyota Camry проехал на запрещающий сигнал светофора, едва не сбив переходящих дорогу пешеходов.

Свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44.

Напомним, происшествие на Лососинском шоссе произошло 13 марта в 07:26. Водитель Toyota едва не сбил двух женщин, проехав на красный свет.