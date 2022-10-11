В Петрозаводске разыскивают водителя иномарки, который задел машину с детьми и уехал (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Балтийская и Лыжная, один из участников аварии скрылся с места происшествия.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», 16 октября в 18.33 на перекрестке ул. Балтийская и ул. Лыжная произошло ДТП.

По словам родственника потерпевшей, женщина с двумя детьми в машине на зеленом Opel Astra выезжала со стороны заправки по улице Ломоносова направо на улицу Лыжная. В то же время с Балтийской двигалась машина светлого цвета и при повороте на Лыжную задела Opel Astra.

«Дети не пострадали, но момент неприятный, так как второй участник ДТП покинул место происшествия и даже не остановился. Пришлось ждать ГИБДД», — сообщил в соцсети родственник женщины, чья машина пострадала в ДТП.

Очевидцев ДТП просят откликнуться.