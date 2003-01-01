В Петрозаводске разыскивают водителя самоката, сбившего подростка

Неустановленный самокатчик сбил ребёнка и скрылся с места ДТП.
В Петрозаводске объявили в розыск мужчину, сбившего подростка во время езды на электросамокате. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.
— 6 сентября в 20:00 в районе дома № 15А по улице Ровио неустановленный водитель, управляя средством индивидуальной мобильности, совершил наезд на пешехода, который выходил из гипермаркета «Магнит ЭКСТРА» и направлялся в сторону тротуара, — рассказали там.
В результате аварии 13-летний подросток получил травмы, ему назначено лечение.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении самоката с красной и синей подсветкой, просят позвонить в Госавтоинспекцию города по номеру: 715-900.
Ранее петрозаводчан шокировал водитель самоката, двигавшийся по проезжей части вместе с ребёнком.