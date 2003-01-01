В Петрозаводске разыскивают водителя самоката, сбившего подростка

Всех, кто располагает информацией о местонахождении самоката с красной и синей подсветкой, просят позвонить в Госавтоинспекцию города по номеру: 715-900.

— 6 сентября в 20:00 в районе дома № 15А по улице Ровио неустановленный водитель, управляя средством индивидуальной мобильности, совершил наезд на пешехода, который выходил из гипермаркета «Магнит ЭКСТРА» и направлялся в сторону тротуара, — рассказали там.

В Петрозаводске объявили в розыск мужчину, сбившего подростка во время езды на электросамокате. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.