В Петрозаводске разыскивают возможного преступника (ФОТО)

Полицейские карельской столицы разыскивают подозреваемого в имущественном преступлении, сообщили в МВД республики.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Сергея Юрьевича П., 1973 года рождения, подозреваемого в имущественном преступлении.
Всех, обладающих сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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