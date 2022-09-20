В Петрозаводске разыскивают возможного преступника (ФОТО)

Полицейские карельской столицы разыскивают подозреваемого в имущественном преступлении, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Сергея Юрьевича П., 1973 года рождения, подозреваемого в имущественном преступлении.

Всех, обладающих сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.