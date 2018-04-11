В Петрозаводске разыскивают женщину, которая пропала в конце марта

Полиция разыскивает Богданову Ирину Викторовну, 1962 года рождения, сообщает МВД Карелии.

Местонахождение женщины неизвестно с конца марта 2018 года.

Приметы: на вид 56 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные средней длины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам:89114018356, (8814)755-000 или 02 (с мобильного- 102).