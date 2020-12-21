В Петрозаводске пропала 42-летняя женщина (ФОТО)

Полицейские Петрозаводска ищут пропавшую на Перевалке женщину, которая прихрамывает и плохо говорит, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает 42-летнюю Татьяну Урлик.

на минувшей неделе, 17 декабря, около 18.00 она вышла из дома по адресу: ул. Островского, 69 и пропала. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Была одета в голубую куртку с узорами. Прихрамывает на левую ногу, есть деформация речи после перенесенного инсульта.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой женщине, просят сообщать по телефонам: 8 981 402 06 14, 8 8142 73 92 40 или 02 (102 - с мобильного телефона).