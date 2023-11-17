В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже в одном из магазинов

Полицейские устанавливают личность женщины, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Ее подозревают в краже денег с чужой карты в одном из магазинов города.

Всех, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят звонить в полицию по телефонам 8-986-707-86-10 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.