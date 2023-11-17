В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже в одном из магазинов

Полицейские устанавливают личность женщины, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Ее подозревают в краже денег с чужой карты в одном из магазинов города.
Всех, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят звонить в полицию по телефонам 8-986-707-86-10 или 02.
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