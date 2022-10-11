В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в краже (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске двух мужчин, сообщили в МВД региона.
Полицейские Петрозаводска устанавливают личности двух мужчин, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в краже.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, правоохранители просят сообщать по телефонам: 8-911-434-11-08 или 8-921-016-92-87.
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