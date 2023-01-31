В Петрозаводске ребенок-инвалид получил необходимые лекарства только после вмешательства прокуратуры

В столице Карелии семилетняя девочка, страдающая эпилепсией, в течение года не была обеспечена препаратами, сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по факту нарушения прав паллиативного больного - семилетней девочки-инвалида. Установлено, что ребенок из-за своего заболевания страдает эпилептическими припадками, по жизненно важным показаниям ей назначены препараты для их купирования.

Вместе с тем, Центр паллиативной медицинской помощи в течение 2022 года лекарствами девочку не обеспечивал, закупки для ее нужд при наличии финансовой возможности не осуществлялись.

Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона в адрес главного врача учреждения. В результате виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ребенок обеспечен необходимыми препаратами до конца 2023 года, сообщили в ведомстве.

Ранее жительница Карелии с помощью прокуратуры и суда добилась лекарств для своего больного сына.