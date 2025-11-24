В Петрозаводске ребенок пострадал, скатившись с горки под колеса автомобиля

Во дворе дома №13 на улице Станционной произошло ДТП с участием ребенка. Семилетний мальчик скатился с самодельной горки прямо под колеса автомобиля Chevrolet.

По предварительной информации, инцидент произошел 25 ноября в 10:26 в районе дома № 13 по улице Станционной. За рулем иномарки находился 55-летний водитель, сообщает ГАИ Петрозаводска. В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Коммунальные службы оперативно ликвидировали опасную горку. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.

Также сегодня в Госавтоинспекцию поступило сообщение от горожан, что у торгового центра «Лента» на Кукковке замечены дети, катающиеся с горы, выходящей на проезжую часть. Информация незамедлительно была передана обслуживающей организации. В настоящее время спуск с горы заблокирован снежным валом. Не исключено, что после ближайшего снегопада дети снова ее раскатают.

В ГИБДД напоминают: стихийные горки, выходящие на проезжую часть — опасны!

Ведомство обратилось к горожанам с просьбой сообщать об опасных горках, выходящих на проезжую часть, по телефонам: 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.

