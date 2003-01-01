В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

В администрации города рассказали о ходе работ на объекте.
В Петрозаводске на предприятии «Городской транспорт» ремонтируют троллейбусное депо. Работы ведутся на площади более 850 квадратных метров.
Как сообщил глава Петрозаводска Инна Колыхматова, на данный момент частично демонтированы старая кровля и обрешетка, смонтирована новая обрешетка и заменены часть деревянных стропил.
В ближайших планах — устранение всех протечек в кровле и восстановление парапетов. К работам приступят после поставки металла.
Параллельно начался ремонт аварийных участков стен, где восстанавливают кирпичную кладку. Подрядчики планируют завершить все работы до конца октября.
