В Петрозаводске решат проблему скопления крупногабаритного мусора

Проблема складирования крупногабаритного мусора на контейнерных площадках остается актуальной для жителей города.
Крупногабаритный мусор с контейнерных площадок Петрозаводска вывезет регоператор по обращению с ТКО, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору 2 ноября.
Как отметили в источнике, председатель Госкомитета Александр Темнышев провел рабочее совещание с участием директора ООО «КЭО» Владимира Иванова и руководителей крупных управляющих организаций Петрозаводска. Обсудили вопрос вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) и отходов строительства с контейнерных площадок (КП), расположенных на придомовых территориях.
Управляющие организации города заключат договоры с ООО «КЭО» на вывоз КГМ с придомовых территорий, который будет осуществляться по решению собственников согласно заявке.
Такой вариант взаимодействия УК с регоператором решит проблему скопления крупногабаритного мусора в районе КП, который зачастую препятствует подъезду к площадкам мусоровозов и другой спецтехники, особенно в период сильных снегопадов, подчеркнули в сообществе.
Диспетчеры «КЭО» будут оперативно уведомлять УК о заторах и незаконных свалках на придомовой территории.
Проблема складирования КГМ, а также использованных автопокрышек, остается актуальной для жителей. По информации мэрии города, вопрос вывоза шин с придомовых и муниципальных территорий будет решен до конца этого года.
Один из способов борьбы с нарушителями — установка камер видеонаблюдения, однако для этого необходимо решение собственников: приобретение и обслуживание системы требует финансовых вложений.
Кроме того, обсудили вопрос расчистки от снега территорий вокруг КП, которую должны выполнять дворники.
В рабочем совещании приняли участие руководители управляющих организаций «Мастер-ремонт», «Новый Порядок» и «КСМ Комфорт»
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