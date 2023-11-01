В Петрозаводске решат проблему скопления крупногабаритного мусора

Проблема складирования крупногабаритного мусора на контейнерных площадках остается актуальной для жителей города.

Крупногабаритный мусор с контейнерных площадок Петрозаводска вывезет регоператор по обращению с ТКО, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору 2 ноября.



Как отметили в источнике, председатель Госкомитета Александр Темнышев провел рабочее совещание с участием директора ООО «КЭО» Владимира Иванова и руководителей крупных управляющих организаций Петрозаводска. Обсудили вопрос вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) и отходов строительства с контейнерных площадок (КП), расположенных на придомовых территориях.





Управляющие организации города заключат договоры с ООО «КЭО» на вывоз КГМ с придомовых территорий, который будет осуществляться по решению собственников согласно заявке.



Такой вариант взаимодействия УК с регоператором решит проблему скопления крупногабаритного мусора в районе КП, который зачастую препятствует подъезду к площадкам мусоровозов и другой спецтехники, особенно в период сильных снегопадов, подчеркнули в сообществе.





Диспетчеры «КЭО» будут оперативно уведомлять УК о заторах и незаконных свалках на придомовой территории.



Проблема складирования КГМ, а также использованных автопокрышек, остается актуальной для жителей. По информации мэрии города, вопрос вывоза шин с придомовых и муниципальных территорий будет решен до конца этого года.



Один из способов борьбы с нарушителями — установка камер видеонаблюдения, однако для этого необходимо решение собственников: приобретение и обслуживание системы требует финансовых вложений.



Кроме того, обсудили вопрос расчистки от снега территорий вокруг КП, которую должны выполнять дворники.



В рабочем совещании приняли участие руководители управляющих организаций «Мастер-ремонт», «Новый Порядок» и «КСМ Комфорт»