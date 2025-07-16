В Петрозаводске решили проблему пробок на оживленной магистрали

На пересечении с улицей Железнодорожной увеличили количество полос.
В Петрозаводске обновили схему движения и минимизировали пробки на улице Шотмана. Инна Колыхматова рассказала, что на пересечении с улицей Железнодорожной увеличили количество полос.
Обновленная схема движения следующая:
• Со стороны площади Нижнее Чапаевское кольцо в сторону Мурманской улицы:
– по правой полосе можно двигаться направо и прямо;
– по средней – только прямо;
– по крайней левой – только налево (в сторону строящегося делового центра).
• Со стороны Мурманской улицы в сторону вокзала:
– с крайней правой полосы можно двигаться прямо и направо;
– со средней – только прямо;
– с крайней левой – только налево (в сторону Железнодорожной улицы).
• Поворот налево с Железнодорожной улицы на улицу Шотмана:
– с левой полосы – только налево;
– с правой полосы – во всех направлениях (налево, прямо, направо).
– Новая разметка уже нанесена. Также в ближайшее время специалисты будут мониторить поток автомобилей, и в случае необходимости мы скорректируем работу светофоров, – сообщила мэр города на своей странице.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание