В Петрозаводске решили проблему пробок на оживленной магистрали

На пересечении с улицей Железнодорожной увеличили количество полос.

В Петрозаводске обновили схему движения и минимизировали пробки на улице Шотмана. Инна Колыхматова рассказала, что на пересечении с улицей Железнодорожной увеличили количество полос.

Обновленная схема движения следующая:

• Со стороны площади Нижнее Чапаевское кольцо в сторону Мурманской улицы:

– по правой полосе можно двигаться направо и прямо;

– по средней – только прямо;

– по крайней левой – только налево (в сторону строящегося делового центра).

• Со стороны Мурманской улицы в сторону вокзала:

– с крайней правой полосы можно двигаться прямо и направо;

– со средней – только прямо;

– с крайней левой – только налево (в сторону Железнодорожной улицы).

• Поворот налево с Железнодорожной улицы на улицу Шотмана:

– с левой полосы – только налево;

– с правой полосы – во всех направлениях (налево, прямо, направо).

– Новая разметка уже нанесена. Также в ближайшее время специалисты будут мониторить поток автомобилей, и в случае необходимости мы скорректируем работу светофоров, – сообщила мэр города на своей странице.