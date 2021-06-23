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В Петрозаводске рецидивист избил случайного знакомого, обокрал и продал телефон друзьям жертвы

Новости. Криминал
16:05, 24 Июня 2021
фото: © pxhere.com

Застолье с рецидивистом закончилось для 31-летнего петрозаводчанина разбитым лицом и потерей гаджета.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился 31-летний горожанин, который сообщил, что некий мужчина избил его и похитил мобильный телефон.

Мужчина пояснил, что познакомился со своим обидчиком на улице в одну из июньских пятниц. Знакомство решили отметить небольшим застольем, в ходе которого произошёл конфликт. Словесной перебранкой он не ограничился - новоиспечённый приятель несколько раз ударил жителя карельской столицы по лицу, после чего отобрал у него телефон и предложил своему оппоненту идти подобру-поздорову. Тот, понимая, что соперник физически сильнее, отправился домой.

Однако на следующий день гаджет потерпевший всё же получил обратно: телефон ему вернули друзья.  Оказалось, что с ними связался неизвестный и сообщил, что нашёл смартфон на улице. Звонивший предложил отдать находку за небольшое вознаграждение – 500 рублей. Собеседники договорились о месте встречи и произвели обмен.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний ранее судимый петрозаводчанин. Молодой человек признал свою вину.

Ранее малолетние братья-рецидивисты распотрошили ларек в Петрозаводске.

Возбуждено уголовное дело. За разбой рецидивисту грозит до семи лет колонии.

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