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В Петрозаводске рецидивист кидался в продавцов колбасой после неудачной попытки грабежа

Новости. Криминал
15:27, 17 Февраля 2022
фото: © kubnews.ru

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Житель столицы Карелии, убегая от работников магазина, кидался продуктами, сообщили в МВД республики.

В полицию поступило сообщение о грабеже от работников одного из сетевых магазинов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что в вечером один из посетителей пытался вынести из торгового зала колбасные изделия. Он привлек внимание продавцов, те попытались помешать ему покинуть магазин без оплаты товара. Молодой человек, убегая, стал кидать в работников продукты, которые успел спрятать, после выбежал на улицу и скрылся во дворах.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний петрозаводчанин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии «гастролер» ночью вынес из поселкового магазина продукты и алкоголь на 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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Беня
2022-02-17 16:59:59
Ничего святого в молодняке нет. Кидаться колбасой это святотатство, старшее поколение подтвердит :)
экcперд
2022-02-17 16:24:35
Сырокопченой можно и голову проломить однако
кир
2022-02-17 15:49:32
Лишь бы день начинался и кончался тобой. Надоело. Бестолочи, а не власть. Учитесь у большевиков.
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