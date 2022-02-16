В Петрозаводске рецидивист кидался в продавцов колбасой после неудачной попытки грабежа

Житель столицы Карелии, убегая от работников магазина, кидался продуктами, сообщили в МВД республики.

В полицию поступило сообщение о грабеже от работников одного из сетевых магазинов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что в вечером один из посетителей пытался вынести из торгового зала колбасные изделия. Он привлек внимание продавцов, те попытались помешать ему покинуть магазин без оплаты товара. Молодой человек, убегая, стал кидать в работников продукты, которые успел спрятать, после выбежал на улицу и скрылся во дворах.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний петрозаводчанин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии «гастролер» ночью вынес из поселкового магазина продукты и алкоголь на 100 тысяч рублей.