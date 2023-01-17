В Петрозаводске рецидивист обокрал водителей-экспедиторов, пока они разгружали товар

Жители соседнего региона не закрыли кабину своего грузовика и остались без телефонов и денег, сообщили в МВД Карелии.

Два водителя-экспедитора приехали в Петрозаводск по служебным делам. Пока они разгружали и заносили товар в магазин, неизвестный проник в незакрытую кабину их грузового автомобиля. В числе похищенного оказались два мобильных телефона, а также наличные деньги. Общая сумма ущерба составила 65 000 рублей. Об этом водители сообщили в полицию, обнаружив пропажу.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний горожанин, ранее судимый за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

Молодой человек рассказал, что обратил внимание на фуру, когда вышел с приятелями из магазина. Воспользовавшись удобным моментом, он проник в салон, проверил бардачок и забрал все, что посчитал ценным. В дальнейшем деньги потратил, телефоны продал.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее водителя такси обвинили в краже у пассажира, зашедшего в придорожное кафе в Карелии.