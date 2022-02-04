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В Петрозаводске рецидивист попался на краже бритвенных станков и насадок для зубных щеток

Новости. Криминал
10:42, 06 Февраля 2022
фото: © shatterstock

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Попытка вынести товар из магазина на 3700 рублей закончилась для петрозаводчанина уголовным делом.

В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов столицы Карелии совершена попытка кражи. Неизвестный планировал похитить бритвенные станки и насадки для зубных щеток на общую сумму 3 700 рублей. Однако осуществить задуманное до конца ему не удалось. Мужчина успел пройти с похищенным кассовую зону, но на выходе из магазина был оставлен продавцом. Вернув товары работнику, он выбежал на улицу и скрылся, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый житель карельской столицы. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Ранее сообщалось, двое жителей райцентра Карелии открутили на улице канализационные люки и увезли их на такси.

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Комментарии

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Offff
2022-02-06 10:52:35
А стаканчики пластиковые ..были ? )))
Гость
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