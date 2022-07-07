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В Петрозаводске рецидивист продал украденный радиатор в 10 раз дешевле его стоимости

Новости. Криминал
10:12, 11 Июля 2022
фото: © Пресс-служба УМВД РФ

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Полицейские в Петрозаводске раскрыли кражу запчасти с закрытой стоянки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 64-летний горожанин, сообщивший, что с закрытой стоянки кто-то унес принадлежащий ему радиатор от погрузчика. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — 33-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он признался в содеянном, рассказав, что заметил хранящуюся на частной автостоянке запчасть и, пока никто не видит, забрал ее и спрятал недалеко от места преступления. На следующий день он сдал радиатор в пункт приема металла, выручив 3 тысячи рублей. На них он купил спиртное и продукты.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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