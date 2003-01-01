В Петрозаводске рецидивист украл телефон из магазина бытовой техники

Похититель телефона в Петрозаводске действовал пока его подруга ходила по магазину.
В Петрозаводске 30-летний рецидивист украл мобильный телефон за 70 тысяч рублей из магазина бытовой техники. По данным полиции, по статье о краже возбуждено уголовное дело; фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
— Он признался, что в магазин пришел с подругой. Пока она ходила по торговому залу, он приметил тележку с товарами, которые продавцы еще не успели выложить на витрину. Горожанину приглянулся новый телефон, он незаметно спрятал его в пакет, после чего свободно покинул заведение, — сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчина планировал оставить краденое себе, но сотрудники полиции изъяли гаджет.
