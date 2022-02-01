В Петрозаводске рецидивист вынес из магазина электрическую зубную щетку и попал под арест

Петрозаводчанин пронес мимо кассы товаров на 3500 рублей.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов Петрозаводска совершена кража. Расположенные в зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный похитил с витрины электрическую зубную щетку, триммер и туалетную воду общей стоимостью 3 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 40-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до двух лет колонии. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, школьник в Карелии зашел в туалет и стал фигурантом уголовного дела.