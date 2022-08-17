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В Петрозаводске рецидивист заглянул в магазин и обокрал спящего продавца

Новости. Криминал
09:22, 19 Августа 2022
фото: © freepik.com

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Рецидивиста, обокравшего в Петрозаводске заснувшего продавца, задержали в Сортавале, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 22-летний сотрудник одного из магазинов, расположенного на территории торгового центра в микрорайоне Октябрьский. Он сообщил, что задремал на рабочем месте, а в это время неизвестный похитил его рюкзак с наушниками и зарядным устройством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый недавно переехавший в карельскую столицу. Стражи порядка установили местоположение мужчины и задержали его в Сортавале. Он признался в содеянном и рассказал, что сбыл похищенное. А вырученные незаконным путём деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминированной фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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