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В Петрозаводске рецидивистка-модница обокрала магазин одежды, чтобы дополнить свой летний образ

Новости. Криминал
10:33, 04 Августа 2021
фото: © pixbay

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Молодая петрозаводчанка, которой муж дал мало денег на шопинг, решила не платить за наряды в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился руководитель одного из крупных в столице Карелии магазинов обуви и аксессуаров для всей семьи. Он сообщил, что в конце июля неизвестная похитила товар на 6 700 рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 27-летняя ранее судимая за местная жительница. Девушка дала признательные показания. Она рассказала, что ей очень хотелось дополнить летний образ новыми босоножками и женским рюкзаком, однако на шопинг супруг выделил ей всего 5 000 рублей. Понимая, что этих денег не хватит, петрозаводчанка решила вовсе не оплачивать товары. По версии дознания, подозреваемая спрятала обувь в выбранный ею аксессуар и покинула магазин. Своей добычей женщина пользовалась, пока вещи не изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительница Карелии похитила телефон в уборной.

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