В Петрозаводске резидента Финляндии обвинили в уголовном преступлении

Мужчине, получившему постоянный вид на жительство в стране Суоми, в Петрозаводске грозит крупный штраф или обязательные работы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из жителей города.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был гражданином РФ и имел прописку в Петрозаводске. При этом с 2016 по 2020 годы он последовательно получил временный и постоянный виды на жительство в Финляндию, периодически въезжая оттуда в Россию, но не уведомил о наличии вида на жительство отдел по вопросам миграции МВД России по Карелии.

В отношении обвиняемого была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере годовой зарплаты, либо до 400 часов обязательных работ.

После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.