В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку

Остановка рядом с автовокзалом на улице Чапаева по направлению в центр серьёзно повреждена.
Фотографии испорченного павильона появились в популярном городском сообществе «Подслушано в ПТЗ».
Травмоопасную ситуацию создают повреждённые элементы конструкции: в панелях из оргстекла зияют дыры, а с одной стороны крупный осколок стекла опасно свисает, угрожая прохожим.
В комментариях к фото первый заместитель главы администрации Петрозаводска Михаил Ершов пообещал, что опасные фрагменты будут убраны.
Однако о сроках полноценного ремонта самой остановки или о том, будет ли он проведён, информации нет.
