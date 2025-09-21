В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

Огненное ЧП случилось 21 сентября в 15:30 на улице Соломенской, 7а.

В микрорайоне Соломенное в Петрозаводске произошло возгорание электрического шкафа рядом с жилым домом.

На место оперативно выехали пожарные из части ПЧ-75. Они быстро ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя. Огонь потушили в 15:34 . В результате происшествия никто не пострадал. Деревянное жилое здание удалось спасти от огня. Причины возгорания сейчас выясняются.

Это уже второй пожар в Соломенном за последние сутки. Накануне вечером в этом же микрорайоне горела хозяйственная постройка на Громовском проезде.