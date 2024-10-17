Любимая игра детства в Петрозаводске получила вторую жизнь

Зрителями любопытного мероприятия стали воспитанники подготовительной группы.
Родители и педагоги детского сада Петрозаводска дружно сыграли в лапту, сообщили в паблике
Как отметили в источнике, интересной и необычной получилась на днях встреча родителей и педагогов Центра развития ребенка — детского сада №95 «Родничок» Петрозаводска.
В рамках проекта «Как жили люди на Руси» родители и педагоги подготовительной группы №9 решили сыграть в русскую народную игру «Лапта».
На площадке царила особая атмосфера, ведь зрителями любопытного мероприятия стали воспитанники подготовительной группы №9. Дети активно болели за своих родителей.
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