Любимая игра детства в Петрозаводске получила вторую жизнь

Зрителями любопытного мероприятия стали воспитанники подготовительной группы.

Родители и педагоги детского сада Петрозаводска дружно сыграли в лапту, сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».



Как отметили в источнике, интересной и необычной получилась на днях встреча родителей и педагогов Центра развития ребенка — детского сада №95 «Родничок» Петрозаводска.

В рамках проекта «Как жили люди на Руси» родители и педагоги подготовительной группы №9 решили сыграть в русскую народную игру «Лапта».

На площадке царила особая атмосфера, ведь зрителями любопытного мероприятия стали воспитанники подготовительной группы №9. Дети активно болели за своих родителей.