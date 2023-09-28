В Петрозаводске родители обеспокоены исчезновением масла из меню детских садов

В октябре в детские сады города закупили из молочной продукции пока только молоко и кефир.

В молочном ассортименте в дошкольных учреждениях Петрозаводска остались только молоко и кефир. Детям не будут давать масло, сметану и творог. На закупку этих продуктов в мэрии не смогли организовать конкурс. Об этом пишет «Фактор News» со ссылкой на карельского политолога Анатолия Цыганкова.

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