В Петрозаводске родители пожаловались на агрессивных детей-хулиганов (ВИДЕО)

Горожане утверждают, что группа подростков нападает на детей на Древлянке.

В Петрозаводске, на Древлянке, в районе Скандинавского проезда группа подростков нападает на детей. Об этом информирует читательница сообщества «Живой Петрозаводск». В паблике размещено видео с места предполагаемого нападения.

«Вчера мой ребёнок с другом играл в футбол. К ним подошли трое незнакомых им молодых людей, которые начали вымогать у них ценные вещи и курительные смеси, а на отказ повалили моего ребёнка на спину, просмотрели все карманы, пинали и оплевали. Также они подходили ко многим детям, выходившим из 55 школы, и руками залезали в карманы, осматривая содержимое», — говорится в сообщении.

Автор утверждает, что многие дети запуганы, и просит помощи в сложившейся ситуации.