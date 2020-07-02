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В Петрозаводске родители рискнули жизнью маленького ребенка

Новости. Общество
13:08, 03 Июля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Автоинспекторы проверили правила перевозки детей в городе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Профилактическое мероприятие "Право на безопасность" прошло вчера днем на Онежской набережной.

В ходе рейда сотрудниками пресечено одно нарушение правил перевозки детей: 6-летний ребенок перевозился на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция напоминает родителям – водителям, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье разрешается только с использованием автокресла.

Ранее в Карелии 14-летний тракторист сбил девочку.

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