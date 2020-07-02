В Петрозаводске родители рискнули жизнью маленького ребенка

Автоинспекторы проверили правила перевозки детей в городе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Профилактическое мероприятие "Право на безопасность" прошло вчера днем на Онежской набережной.



В ходе рейда сотрудниками пресечено одно нарушение правил перевозки детей: 6-летний ребенок перевозился на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства.



Госавтоинспекция напоминает родителям – водителям, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье разрешается только с использованием автокресла.

Ранее в Карелии 14-летний тракторист сбил девочку.