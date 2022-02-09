В Петрозаводске родители возмущены убожеством школьного сухого пайка

Родители учащейся школы №27 Петрозаводска поражены скудным составом сухого пайка, который был выдан ребенку в учебном заведении.

Малообеспеченная семья школьницы из Петрозаводска получила сухой паек, в котором находились две пачки с макаронами, пакет сахара и сок. Фото сухпайка предоставлено «Столице на Онего» семьей ученицы.

Семья возмущена скудным составом продуктов, включенных в набор школьника.

«Столица на Онего» обратилась в администрацию Петрозаводска. В мэрии не увидели нарушений в комплектации данного сухого пайка.

В администрации пояснили, что ученики средней школы № 27 получают завтрак по государственной социальной программе «Адресная социальная помощь», утвержденной приказом министерства социальной защиты Республики Карелия, на сумму 56 рублей в день. По данной программе предусмотрены завтраки для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов.

В течение 5 дней в классе были введены ограничительные мероприятия и класс был переведён на дистанционное обучение. За 5 дней карантина детям выдаётся дополнительное питание в виде продуктового набора на общую сумму 280 рублей. В администрации Петрозаводска заявили, что продуктовый набор сформирован питающей организацией с учетом требований СанПин.

В открытом доступе можно увидеть цены на все товары, представленные в школьном сухом пайке ученицы петрозаводской школы № 27, за исключением сока, на котором не указан бренд. Так, находящаяся в наборе пачка сахара может стоить 74 рубля, а пакеты с макаронами могут продаваться по 19 рублей, 60 копеек каждый.