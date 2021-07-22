В Петрозаводске росгвардейцы скрутили матерящегося магазинного дебошира

Росгвардейцы задержали нарушителя в одном из гипермаркетов столицы Карелии.
Вечером 28 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация, информирует Росгвардия.
Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла на место вызова. К сотрудникам Росгвардии обратился представитель охранной организации и пояснил, что причиной нажатия тревожной кнопки стал буйный посетитель торгового заведения.
Было установлено, что 37-летний местный житель пришел в торговое заведение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ругался матом, находясь в общественном месте, и никак не реагировал на замечания персонала.
Росгвардейцы задержали нарушителя порядка и доставили его в ближайшее отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в городе бумажников в Карелии задержали участника драки, матом разговаривающего с полицейским.
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