В Петрозаводске росгвардейцы скрутили матерящегося магазинного дебошира

Росгвардейцы задержали нарушителя в одном из гипермаркетов столицы Карелии.

Вечером 28 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация, информирует Росгвардия.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла на место вызова. К сотрудникам Росгвардии обратился представитель охранной организации и пояснил, что причиной нажатия тревожной кнопки стал буйный посетитель торгового заведения.

Было установлено, что 37-летний местный житель пришел в торговое заведение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ругался матом, находясь в общественном месте, и никак не реагировал на замечания персонала.

Росгвардейцы задержали нарушителя порядка и доставили его в ближайшее отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в городе бумажников в Карелии задержали участника драки, матом разговаривающего с полицейским.