В Петрозаводске росгвардейцы успокоили буйного покупателя и дебошира из Сегежи

Сотрудники Росгвардии пресекли конфликты в столице Карелии.

По вызову дежурного МВД росгвардейцы выезжали в магазин на Мурманской улице. Там между продавцом и покупателем произошел словесный конфликт. Инцидент был урегулирован на месте, сообщают в Росгвардии.

Также тревожная кнопка была нажата в одном из административных зданий Петрозаводска. Прибывшие на место вызова сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего жителя Сегежи, который выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих, а после вышел во двор и стал приставать к прохожим. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что молодой человек обматерил продавцов в магазине в райцентре Карелии и попал в полицию.