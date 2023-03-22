В Петрозаводске Росгвардейцы задержали сладкоежку

Сотрудники Росгвардии в одном магазине Петрозаводска задержали любителя сладкого, а в другом — почитателя алкоголя, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Во вторник, 21 марта, вечером сигнал тревоги сработал в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Выяснилось, что мужчина пронёс через расчетно-кассовый узел 10 шоколадных батончиков и не оплатил их. Нарушителем оказался 34-летний местный житель.

Росгвардейцы доставили его в полицию.

Ранее тревожной кнопкой воспользовались работники магазина на Октябрьском проспекте. Наряд вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу. Оказалось, что неизвестный находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения.

Представители Росгвардии передали 36-летнего петрозаводчанина полиции для дальнейшего разбирательства.