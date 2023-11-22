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В Петрозаводске рухнул Поцелуев мост

Новости. Общество
14:48, 23 Ноября 2023
фото: © Иван Иванов / Karelia.news

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Упал подвесной мост через Лососинку, построенный волонтерами на Кургане.

Поцелуев мост, построенный волонтерами в прошлом году, не дожил до нового сезона — упал в Лососинку. Фото разместили местные жители. По их словам, о такой угрозе они предупреждали чиновников еще весной, пишет Karelia.news.

«Глава города Владимир Любарский осенью 2022 года попросил группу граждан в частном порядке установить висячий мост на трассе „Фонтаны“. Строители подвесили висячий мост, закрепив троса за деревья — на левом берегу к сосне в двух метрах от реки, на правом берегу к ели в трех метрах от реки. Ель уже при минусовой температуре наклонилась на 1 градус. С наступлением оттепели и подъемом воды ель начнет наклоняться сильнее и летом упадет в реку вместе с мостом. Глава города должен дать указание строителям срочно демонтировать висячий мост до наступления оттепели, протянуть трос в лес на 50 метров по линии наклона ели, прицепиться к какому-нибудь достаточно мощному дереву и выправить ель. После этого оставить ель в таком состоянии до осени», — процитировало интернет-СМИ письмо активистов в Минприроды Карелии.

Однако, сделано это не было, уточнило издание. Тогда ответ активисты получили от заместителя главы города Юлии Мизинковой, которая напомнила, что мост сооружался силами волонтеров.

«Мост построен горожанами самостоятельно, на безвозмездной основе на территории Прионежского района. Любой гражданин может усилить или укрепить как ель, так и подвесной мост, не ухудшая внешний вид и конструкции подвесного моста, а также не нанося вред окружающей среде», — привело издание слова Юлии Мизинковой.

Напомним, мост, пересекает реку Лососинку рядом со старым разрушенным мостом. Он нужен для того, чтобы перейти на сторону реки, где находится непосредственно фонтан. Действительно, сооружался он не за бюджетный счет. Денег на него не было ни у петрозаводских властей, ни у администрации Прионежского района. Помощь оказали спонсоры: лесоматериалы приобрела компания «Падослес». Строительство вели волонтеры. Городские власти принимали участие в стройке организационно. Так, действующий тогда мэр Владимир Любарский регулярно рассказывал о работах в соцсетях.

В октябре на совещании с руководителями «Службы заказчика», «Дирекции спорта», управления по делам ГО и ЧС и Минприроды Карелии было принято решение, что самый оптимальный вариант — подвесной мост, поскольку его не повредит ледоход. Усиленные несущие тросы уже натянуты, сейчас монтируется дощатое основание, а после — будут установлены лестницы и еще два троса, выполняющие функцию перил. Всех причастных к этому делу мы обязательно поблагодарим, но уже сейчас можно сказать, что самый существенный вклад в реализацию этого проекта внес директор «Службы заказчика» Андрей Ушаков. Поэтому шутя я называю это место проливом Ушакова, — процитировало СМИ Любарского.

В январе всех причастных наградили. Грамотами отметили депутата горсовета и директора «Службы заказчика» Андрея Ушакова, руководителя мобильной бригады, а также автора проекта Руслана Кузнецова, директора компании «Падослес» Николая Романовского, который предоставил материалы, Андрея Трубицына, который оплатил расходы, а также непосредственных участников работ — Андрея Ульянова, Владимира Алферова, Александра Павленко, Александра Слабко.

Сейчас мост в воде. Как и ель, которая его держала. Такая же участь ждет, по мнению жителей, и сосну, отмечает Karelia.news. 

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