В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

С 31 октября в Петрозаводске возобновляется движение троллейбусов по улице Судостроительной после завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия.
В первый день запуска по обновленному участку дороги начнут курсировать два троллейбусных маршрута. Пассажиры смогут вновь пользоваться маршрутом № 1, который был временно изменен из-за ремонтных работ, с конечной остановкой Кемская, а 3 маршрут впервые пойдёт по данному направлению. Об этом сообщили в ПМУП «Городской транспорт».
Работы проводились в районе Ключевая, где был уложен первый слой асфальтобетонного покрытия. Это позволило восстановить регулярное движение электротранспорта по данному участку.
Напомним, троллейбус №6 возобновил работу в Петрозаводске.