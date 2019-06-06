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Новости. Общество
07:25, 06 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске утверждены жесткие правила размещения вывесок на домах

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Депутаты Петросовета приняли порядок, регламентирующий размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений, сообщили в администрации Петрозаводска.

Требования к установке информационных конструкций по поручению Ирины Мирошник были разработаны специалистами администрации для поддержания архитектурного облика столицы Карелии.

На сессии Петрозаводского городского Совета 5 июня большинством голосов был поддержан разработанный администрацией документ "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа".

Документом регламентируется перечень видов вывесок, допустимых к установке на территории Петрозаводска: вывески настенные, консольные, располагаемые на крыше, информационные таблички, оповещающие потребителей о графике и режиме работы.

Также предусмотрены требования к внешнему оформлению вывесок. В частности, указаны виды вывесок по характеру их оформления: объемные и отдельно размещаемые буквы с подсветкой или без подсветки, световые или несветовые короба, плоскостные конструкции, в случае размещения информационных табличек.

Нормативным правовым актом, в зависимости от вида вывески, также установлен ряд требований и запретов к их размещению. Например, предусмотрено, что на зданиях, построенных до 1957 года включительно, объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, разрешается размещение только информационных табличек и настенных вывесок, выполненных из отдельных элементов: объемных отдельно размещаемых букв.

Для лиц, чьи конструкции установлены с нарушением, будет предусмотрен переходный период, который позволит всем заинтересованным привести свои вывески на соответствие требованиям.

Так, для центральной части Петрозаводска, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и рекой Неглинкой, переходный период составляет 3 месяца, для остальной части города - 6 месяцев. По истечению указанных сроков, уполномоченными лицами, осуществляющими контроль в сфере благоустройства, будут проводиться проверки на выявление факта соответствия либо несоответствия размещенных конструкций.

Ответственность и размер штрафных санкций для лиц, допустивших нарушения требований к установке вывесок предусмотрен Законом Республики Карелия "Об административных правонарушениях" и составляет на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей при первичном выявлении правонарушения и в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на должностных лиц, а также от 20 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических за повторное совершение административного правонарушения.

Полный перечень требований к размещению вывесок на фасадах зданий смотрите здесь.

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Комментарии

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кир
2019-06-06 09:31:50
По дворам снуют преступные элементы и свою рекламу на деревьях, столбах и подъездах приклеивают. Этим не занимается ни мэрия, ни депутаты , ни менты. Дворники тоже могут чистит дворы от рекламы, но не делают. Это вообще недосягаемая "элита".
Уполномоченный по правам ребенка тоже не видит как на заборах школ как якобы лечат от наркомании и алкоголизма, зомбируя детей с малых лет. Самое печальное, что и нашим людям наплевать. :)
Rmj
2019-06-06 09:05:42
Хорошее движение. Давно уже приезжие обращают внимание на засранность фасадов в городе.
Попов
2019-06-06 08:23:08
Имея общий дом и общую контору,
Какие-то честные торгаши
Наторговали денег гору;
Окончили торги и делят барыши.
Но в дележе когда без спору?
Заводят шум они за деньги, за товар, –
Как вдруг кричат, что в доме их пожар.

«Скорей, скорей спасайте
Товары вы и дом!»
Кричит один из них: «Ступайте,
А счёты после мы сведём!»
«Мне только тысячу мою сперва додайте, –
Шумит другой, –
Я с места не сойду долой». –

«Мне две не додано, а вот тут счёты ясны»,
– Ещё один кричит. «Нет, нет, мы не согласны!
Да как, за что, и почему!»
Забывши, что пожар в дому,
Проказники тут до того шумели,
Что захватило их в дыму,
И все они со всем добром своим сгорели.

В делах, которые гораздо поважней,
Нередко от того погибель всем бывает,
Что чем бы общую беду встречать дружней.
Всяк споры затевает
О выгоде своей.
Гость
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