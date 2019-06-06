В Петрозаводске утверждены жесткие правила размещения вывесок на домах

Депутаты Петросовета приняли порядок, регламентирующий размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений, сообщили в администрации Петрозаводска.

Требования к установке информационных конструкций по поручению Ирины Мирошник были разработаны специалистами администрации для поддержания архитектурного облика столицы Карелии.

На сессии Петрозаводского городского Совета 5 июня большинством голосов был поддержан разработанный администрацией документ "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа".

Документом регламентируется перечень видов вывесок, допустимых к установке на территории Петрозаводска: вывески настенные, консольные, располагаемые на крыше, информационные таблички, оповещающие потребителей о графике и режиме работы.

Также предусмотрены требования к внешнему оформлению вывесок. В частности, указаны виды вывесок по характеру их оформления: объемные и отдельно размещаемые буквы с подсветкой или без подсветки, световые или несветовые короба, плоскостные конструкции, в случае размещения информационных табличек.

Нормативным правовым актом, в зависимости от вида вывески, также установлен ряд требований и запретов к их размещению. Например, предусмотрено, что на зданиях, построенных до 1957 года включительно, объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, разрешается размещение только информационных табличек и настенных вывесок, выполненных из отдельных элементов: объемных отдельно размещаемых букв.

Для лиц, чьи конструкции установлены с нарушением, будет предусмотрен переходный период, который позволит всем заинтересованным привести свои вывески на соответствие требованиям.

Так, для центральной части Петрозаводска, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и рекой Неглинкой, переходный период составляет 3 месяца, для остальной части города - 6 месяцев. По истечению указанных сроков, уполномоченными лицами, осуществляющими контроль в сфере благоустройства, будут проводиться проверки на выявление факта соответствия либо несоответствия размещенных конструкций.

Ответственность и размер штрафных санкций для лиц, допустивших нарушения требований к установке вывесок предусмотрен Законом Республики Карелия "Об административных правонарушениях" и составляет на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей при первичном выявлении правонарушения и в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на должностных лиц, а также от 20 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических за повторное совершение административного правонарушения.

Полный перечень требований к размещению вывесок на фасадах зданий смотрите здесь.