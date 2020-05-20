В Петрозаводске с июня начнется "охота" на крыс

В Петрозаводске пройдёт масштабная дератизация, сообщили в городской мэрии.

С 1 до 14 июня в Петрозаводске проведут мероприятия по борьбе с грызунами, в том числе на контейнерных площадках, по которым фиксируется наибольшее количество обращений, а также в подвалах жилых домов, детских садах и школах.

Администрация Петрозаводска приглашает принять участие в июньской акции все управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита и другие социально значимые объекты.

Горожан призывают не складировать отходы возле площадок, а тем более на общественных территориях. Скопление мусора влияет на увеличение популяции крыс.

Ранее сообщалось, что крысы расплодились в Петрозаводске во время всеобщей самоизоляции горожан.