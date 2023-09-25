В Петрозаводске с молотка продают землю под стоянку и строительство дома

В мэрии карельской столицы объявили о датах проведения аукционов.

О датах проведения трех аукционов в Петрозаводске сообщили в местной администрации. Торги пройдут в электронном формате.

Так, 20 октября на продажу будет выставлен участок для хранения транспорта в районе Сулажгорской улицы. Заявку можно подать до 17.00 17 октября.

Участки под склады в районе проезда Железнодорожников будут выставлены на аукцион 23 октября. Заявки принимаются до 17.00 18 октября.

Наконец, 24 октября пройдет аукцион по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в районе Горной улицы. Заявку на участие в аукционе можно подать до 16.00 20 октября.

Подробнее о торгах можно узнать на сайте или по телефону: 8-814-2-59-98-50.