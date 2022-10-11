В Петрозаводске с молотка уходят участки под стоянки и строительство домов

Городская мэрия объявила о продаже восьми земельных участков в столице Карелии.

Администрация Петрозаводска объявила о назначении аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных земельных участков.

Четыре участка предназначены для хранения автотранспорта, два — для автомобильной мойки и ремонта автомобилей, еще один — с видом разрешенного использования «строительная промышленность» земельный участок.

Наконец, еще один участок на улице Лизы Чайкиной предназначен для многоэтажной жилой застройки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 января. Подробнее о торгах читайте на сайте мэрии Петрозаводска.