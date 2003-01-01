В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

Мальчик выехал на проезжую часть перед легковым автомобилем и попал в ДТП.
В Петрозаводске на улице Ключевой несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ города.
30 сентября около 13:20 в районе дома № 14 59-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть по ходу движения автомобиля. В результате наезда подросток получил телесные повреждения.
В Госавтоинспекции напомнили, что правила дорожного движения разрешают выезд на проезжую часть велосипедистам только с 14 лет.
Напомним, ранее в Петрозаводске 12-летний пешеход пострадал в аварии. По данным Госавтоинспекции города, мальчик не убедился в безопасности перехода и вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, после чего его сбил 56-летний водитель Chevrolet Lanos.