В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

Пешеход пострадал в ДТП на улице Заводской в Петрозаводске
В Петрозаводске на улице Заводской пешеход попал под колеса машины. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы. 27 октября в 18:09 в районе дома № 4 43-летняя водитель автомобиля Opel сбила 45-летнего мужчину.
По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Он шел справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате наезда мужчина получил травмы. Ему назначили лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
