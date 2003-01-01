В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

— 41- летний водитель автомобиля Renault Duster при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода,— сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Вчера, 13 августа, В Петрозаводске в 9:40 в районе дома № 36-б по улице Правды водитель легкового автомобиля сбил 70-летнего пешехода.

Пять гостиничных комплексов откроют в городе Сортавала в этом году

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин во время поездки в Карелию снял на видео лису

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" около 50 миллиардов рублей за разлив мазута.

Пятеро дебоширов из Петрозаводска предстанут перед судом за пьяную драку в ресторане

Супруга утонувшего в Белом море туриста из Волгограда поблагодарила волонтеров за помощь в поисках мужа

Ушли за ягодами и не смогли найти дорогу назад: в лесополосе Петрозаводска заблудились две женщины

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

