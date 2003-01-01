В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

Водитель автомобиля не уступил дорогу пешеходу, в результате чего пешеход пострадал.
Вчера, 13 августа, В Петрозаводске в 9:40 в районе дома № 36-б по улице Правды водитель легкового автомобиля сбил 70-летнего пешехода.
— 41- летний водитель автомобиля Renault Duster при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода,— сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Известно, что пенсионер двигался справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия 70-летний пешеход получил телесные повреждения.