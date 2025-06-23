В Петрозаводске сбили 87-летнего мужчину

Пожилой горожанин пострадал в ДТП на Ключевой.

25 июня около 16:00 на улице Сусанина произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

51-летняя водитель Skoda при повороте налево не пропустила 87-летнего пенсионера, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда пожилой мужчина получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.